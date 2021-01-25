Сергей Коновалов: хочу успокоить болельщиков, которые потеряли в эстафетах Шевченко

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал о состоянии здоровья Анастасии Шевченко.
«Хочу успокоить всех болельщиков, которые потеряли в эстафетах Анастасию Шевченко, – со здоровьем у неё всё в полном порядке. Но давайте не будем забывать, что Шевченко юниорка, и её не совсем стабильное выступление на втором этапе Кубка IBU можно в значительной мере объяснить именно этим. Сказался недостаток опыта выступлений на соревнованиях такого уровня. Именно поэтому было принято решение дать ей отдохнуть и не заявлять на эстафетные гонки. Спортсменке нужно готовиться к чемпионату Европы – в состав команды она пробилась безоговорочно», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.
Шевченко вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, который стартует в польском городе Душники-Здруй 27 января.
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