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Сергей Коновалов: хочу успокоить болельщиков, которые потеряли в эстафетах Шевченко

Сергей Коновалов: хочу успокоить болельщиков, которые потеряли в эстафетах Шевченко
Биатлон / Кубок IBU 0
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Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал о состоянии здоровья Анастасии Шевченко.

«Хочу успокоить всех болельщиков, которые потеряли в эстафетах Анастасию Шевченко, – со здоровьем у неё всё в полном порядке. Но давайте не будем забывать, что Шевченко юниорка, и её не совсем стабильное выступление на втором этапе Кубка IBU можно в значительной мере объяснить именно этим. Сказался недостаток опыта выступлений на соревнованиях такого уровня. Именно поэтому было принято решение дать ей отдохнуть и не заявлять на эстафетные гонки. Спортсменке нужно готовиться к чемпионату Европы – в состав команды она пробилась безоговорочно», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.

Шевченко вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, который стартует в польском городе Душники-Здруй 27 января.

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