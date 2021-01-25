IBU — о видео Хэмилтона: Льюис, как ты относишься к биатлону?

Международная федерация биатлона в своём «твиттере» прокомментировала видео семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Несколько дней назад он на своей странице в «Инстаграме» показал, как катается на лыжах.

«Итак, Льюис. Как ты относишься к биатлону?» — говорится в сообщении.

В подписи к видео Льюис сообщил: «Беговые лыжи… 2000 метров. Это одна из лучших тренировок, которые я провёл в последние годы. Чувствую себя сосредоточенным как никогда».

Видео с Хэмилтоном оценил норвежский лыжник Йоханнес Клебо, написавший «здорово».

В 2020 году Хэмилтон завоевал уже седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.