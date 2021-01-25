Йоханнес Бё ответил на вопрос о целях на чемпионат мира

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на вопрос, какие цели ставит перед собой на чемпионат мира в Поклюке (Словения), который пройдёт с 10 по 21 февраля.

«Сложно сказать. В предыдущие годы мне было проще подниматься на подиум, чем сейчас. Но если я смогу, набрав хорошую форму, показать свой нормальный биатлон, то надеюсь бороться в каждой гонке. Не могу сказать, что рассчитываю на какое-то количество медалей, три или шесть, например», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

Также он рассказал, что нужно делать, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме.

«Нужно решать одну проблему за раз, не пытаться сделать всё одновременно. Возможно, это прозвучит как клише, но думать о том, что ты делаешь на тренировках», — добавил Йоханнес.