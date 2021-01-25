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Белозёров: вижу Гараничева участником всех гонок на ЧЕ – он универсальный солдат

Белозёров: вижу Гараничева участником всех гонок на ЧЕ – он универсальный солдат
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

Старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров высказался о перспективах Евгения Гараничева на чемпионате Европы.

«В подкрепление нам на чемпионат Европы из основной сборной приехали Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов. Я вижу Гараничева участником всех гонок – он универсальный солдат, который способен выступать медалеёмко. Если, конечно, Евгений сам этого захочет. Многое будет зависеть от его функционального и психологического состояния. Мы в тесном контакте с его личным тренером Максимом Кугаевским. Все возможные вопросы мы можем оперативно решить. Но если возникнет какая-то спорная ситуация, своё мнение я могу отстоять. Ответственность за результат лежит на мне», — приводит слова Белозёрова пресс-служба Союза биатлонистов России.

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