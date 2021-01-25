Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону
Стал известен состав сборной Швеции на предстоящий чемпионат мира по биатлону, который будет проходить с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).
Биатлон. Чемпионат мира 2021. Поклюка, Словения
Сборная Швеции. Состав
Женщины: Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Йоханна Скоттхайм.
Мужчины: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг.
Пятым в составе мужской сборной Швеции станет лучший биатлонист по итогам чемпионата Европы, который пройдёт в Душники-Здруе (Польша) с 27 по 31 января.
На прошедшем седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) сборной Швеции удалось завоевать лишь одну медаль: Ханна Эберг стала второй в масс-старте, уступив 0,2 секунды победительнице — француженке Жулии Симон.
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