Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону

Стал известен состав сборной Швеции на предстоящий чемпионат мира по биатлону, который будет проходить с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

Биатлон. Чемпионат мира 2021. Поклюка, Словения

Сборная Швеции. Состав

Женщины: Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Йоханна Скоттхайм.



Мужчины: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг.

Пятым в составе мужской сборной Швеции станет лучший биатлонист по итогам чемпионата Европы, который пройдёт в Душники-Здруе (Польша) с 27 по 31 января.

На прошедшем седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) сборной Швеции удалось завоевать лишь одну медаль: Ханна Эберг стала второй в масс-старте, уступив 0,2 секунды победительнице — француженке Жулии Симон.