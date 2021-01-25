Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Стина Нильссон выступит в составе сборной Швеции по биатлону на чемпионате Европы

Стина Нильссон выступит в составе сборной Швеции по биатлону на чемпионате Европы
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, выступит в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок Швеции.

Биатлон. Чемпионат Европы 2021. Душники-Здруй, Польша. Сборная Швеции. Состав

Женщины: Элизабет Хёгберг, Анна Магнуссон, Стина Нильссон, Ингела Андерссон, Анни Линд, Элла Хальварссон, Эмма Нильссон.

Мужчины: Мальте Стефанссон, Оскар Брандт, Торстейн Стенерсен, Габриэль Стегмайр, Антон Иварссон.

В дебютной гонке на Кубке IBU олимпийская чемпионка заняла 99-е место, допустив пять промахов. В двух следующих гонках она стала 69-й и 48-й.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021