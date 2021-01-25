Стина Нильссон выступит в составе сборной Швеции по биатлону на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, выступит в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок Швеции.

Биатлон. Чемпионат Европы 2021. Душники-Здруй, Польша. Сборная Швеции. Состав

Женщины: Элизабет Хёгберг, Анна Магнуссон, Стина Нильссон, Ингела Андерссон, Анни Линд, Элла Хальварссон, Эмма Нильссон.



Мужчины: Мальте Стефанссон, Оскар Брандт, Торстейн Стенерсен, Габриэль Стегмайр, Антон Иварссон.

В дебютной гонке на Кубке IBU олимпийская чемпионка заняла 99-е место, допустив пять промахов. В двух следующих гонках она стала 69-й и 48-й.