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Губерниев: если Гараничев неудачно выступит на ЧЕ, то какой смысл везти его на ЧМ?

Губерниев: если Гараничев неудачно выступит на ЧЕ, то какой смысл везти его на ЧМ?
Биатлон / Кубок IBU 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о составе сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке. Соревнования пройдут с 10 по 20 февраля.

«Думаю, что могут подтянуть кого-то из молодёжи, потому что воздухом чемпионата мира уже нужно дышать. Сразу вспоминаются фамилии Шевченко и Гореева. И вообще, при прочих равных условиях надо отдавать предпочтение молодёжи.

Например, если Гараничев неудачно выступит на чемпионате Европы, то какой смысл везти его на чемпионат мира? Лучше уж тогда взять Карима Халили, если, конечно, он сам не провалится на Европе. Думаю, что состав эстафетных четвёрок уже сформирован, но запас всё равно должен быть. Пока всё надёжно, но нужно сильно работать», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

Чемпионат Европы состоится в Душники-Здруй с 27 по 31 января.

«Ребята, угомонитесь уже!» Губерниев призвал не вредить российским лыжам и Большунову
А ещё заметил, что лыжи и биатлон поменялись местами. Теперь скандалы – в лыжах, а победы – в биатлоне.
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