Пидгрушная: у нас медицина устарела. Будто мир шагнул в 21-й век, а мы остались в 19-м

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте, украинская биатлонистка Елена Пидгрушная высказалась об уровне медицины в сборной.
«Конечно, я точно не знаю, что есть у других команд — я там не была, с врачами не общалась. Но то, что у нас медицина, в частности спортивная, давно устарела, ни для кого не секрет. Есть какие-то стандартные методики восстановления — этого уже, к сожалению, не хватает. Мир развивается, технологии идут вперёд, лаборатории работают на полную мощность… И весь этот механизм направлен на то, чтобы найти способы, которые бы позволили спортсмену выдерживать большие нагрузки. Мы же действительно просто отстаём. Такое впечатление, что мир шагнул в 21-й век, а мы остались в 19-м и пытаемся бороться с сильнейшими — это уже нереально.
Наши врачи, работающие с командой, действительно извлекают максимум из тех возможностей, которые у них есть. Но на сегодняшний день этих возможностей очень мало. И если в мире на улучшение результатов работают целые институты и лаборатории, то можно только представить, до какого уровня технологий они доходят. У нас, к сожалению, этого нет», — приводит слова Пидгрушной Biathlon.com.ua.
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