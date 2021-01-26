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Максим Чудов: Латыпов пока скромнее некоторых ребят по команде

Максим Чудов: Латыпов пока скромнее некоторых ребят по команде
Биатлон / Кубок мира 0
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Трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Чудов прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Российская команда в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место.

«Я могу отметить, что, несмотря на промах в субботу, Эдуард показал, что он отличный боец-финишёр. Я его поздравляю и надеюсь, что завершать эстафету он будет и на чемпионате мира. В нём есть лидерские качества, но, конечно, он пока скромнее некоторых ребят по команде.

Если мы берём результат именно по всем гонкам на этапе в Антхольце, то он получился самым успешным. Здесь получилось даже, наверное, больше, чем планировали. Очень радует, что перед чемпионатом мира биатлонисты почувствовали себя намного увереннее», – цитирует Чудова РИА «Новости».

На этапе в Антхольце Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, а женская сборная России — эстафету.

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