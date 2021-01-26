Сборная России по биатлону прибыла в Поклюку для подготовки к чемпионату мира

Сборная России по биатлону прибыла в Поклюку (Словения), где с 10 по 21 февраля пройдёт чемпионат мира. Об этом рассказал тренер национальной команды Дмитрий Шукалович.

«Заселяемся в отель, живём прямо на стрельбище. Здесь уже через две недели состоится чемпионат мира», — рассказал Шукалович в «сториз» своего «инстаграма».

Подготовительный сбор российских биатлонистов также пройдёт в Поклюке.

Также Шукалович показал фотографии из Поклюки.

Напомним, в общем зачёте сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону лидирует Йоханнес Бё. На его счету 709 очков. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место с 347 очками. У женщин лидирует Марте Рёйселанд, у которой 625 очков. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 18-е место с 276 очками.