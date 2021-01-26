Объявлен окончательный состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону в Польше

Старший тренер женской резервной сборной Украины Илья Лопухов сообщил, что в состав команды на чемпионат Европы вошла Надежда Белкина. Решение по ней было принято позже других из-за неудовлетворительных результатов на первом этапе Кубка IBU в Арбере (106-е место в спринте), сообщает Xsport.

Чемпионат Европы пройдёт в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй. Состав сборной Украины

Женщины

Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Надежда Белкина.



Мужчины

Артём Прима, Руслан Ткаленко, Артём Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.

Завтра на чемпионате Европы в Польше пройдут индивидуальные гонки.