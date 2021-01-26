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Стало известно, почему Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении

Стало известно, почему Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении
Биатлон / Чемпионат России 0

Стала известна причина, по которой биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении. Напомним, ранее 28-летняя спортсменка сообщила, что будет вынуждена продолжить карьеру в России.

«Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира. На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ. Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты.

Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти», — приводит слова словенского тренера Владимира Королькевича NEWS.ru.

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