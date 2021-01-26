Богалий: Подчуфарова может творить сенсационные победы и добиваться высоких достижений

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала информацию о желании биатлонистки Ольги Подчуфаровой продолжить спортивную карьеру в России. Напомним, 28-летней спортсменке отказали в получении словенского гражданства.



«У нас любят взять и сказать: никогда ничего не получится, пытаться не стоит… Но у каждого своя история. Если человек хочет себя в чём-то проявить, почему не дать ему шанс. Он сам себе ставит цели. А люди смотрят со стороны и осуждают. Что, нечем заняться? Каждый человек — творец. Резервы каждого нельзя оценить, спортсмен их больше чувствует. Как бы там ни было, это её результат, её решение. Мы можем поддержать её, как люди, как россияне, которые следили за её карьерой. Искренне желаю ей терпения. С терпением и большим трудом можно свернуть горы. Главное, чтобы здоровье было. И нужно учитывать все тонкости, нюансы, которые в большом спорте могут стоить победы.



Оля может принимать серьёзные решения и творить сенсационные победы, которые мы видели в Антхольце. Что бы ни случилось в дальнейшем, у неё будут цели самого высокого уровня, она будет выстраивать стратегию и добиваться высоких достижений. Желаю ей удачи. Если нужна будет наша помощь, может быть, по реализации каких-то проектов, мы на связи», — приводит слова Богалий «Р-Спорт».

Драчёв: Подчуфарова может вернуться на хороший уровень, но сказать, что так будет, не могу