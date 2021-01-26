«Это будет непросто». Хованцев — о возможном возвращении Подчуфаровой в сборную России

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что предстоит сделать 28-летней биатлонистке Ольге Подчуфаровой, чтобы выступать за сборную России. Напомним, спортсменке отказали в получении словенского гражданства и она заявила о желании продолжить спортивную карьеру в России.
«Ей придётся начинать весь путь в сборную России заново. Будет непросто. Ей придётся соответствовать критериям отбора, доказывать свою состоятельность сначала результатами на Кубках России, затем на основном старте, где будут участвовать биатлонисты из Кубка мира и Кубка IBU. А потом уже нужно будет постараться пробиться дальше. Есть ещё одна сложность. В 2022 году пройдёт Олимпиада, и здесь будут подаваться предварительные списки.
Было бы её возвращение в Россию на год раньше, возможно, было бы проще. Не стоит забывать, что в последнее время она нигде не выступала на серьёзных соревнованиях. У тренерского штаба сборной нет ориентиров на её результаты", — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».
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