Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Гербулова первой среди россиянок выйдет на трассу в индивидуальной гонке на ЧЕ

Гербулова первой среди россиянок выйдет на трассу в индивидуальной гонке на ЧЕ
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Наталья Гербулова первой среди россиянок выйдет на трассу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Порядок выступления биатлонисток в индивидуальной гонке на официальном сайте опубликовал IBU.

Наталья Гербулова получила 21-й номер. Далее побегут Валерия Васнецова и Лариса Куклина (номер 50 и 51 соответственно), Полина Шевнина (номер 64), Анастасия Шевченко (номер 67) и Екатерина Носкова (номер 107).

Женская индивидуальная гонка начнётся в 12:30 мск. Чемпионат Европы продлится до 31 января. В программу соревнований также войдут спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.

27 января в 16:15 мск стартует индивидуальная мужская гонка, 29 января в 12:30 мск начнётся женский спринт, в 16:00 – мужской. 30 января в 12:30 стартует женская гонка преследования, в 15:00 – мужская. 31 января в 12:30 начнётся супермикст, в 15:00 – смешанная эстафета.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021