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Гербулова первой среди россиянок выйдет на трассу в индивидуальной гонке на ЧЕ

Наталья Гербулова первой среди россиянок выйдет на трассу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Порядок выступления биатлонисток в индивидуальной гонке на официальном сайте опубликовал IBU.

Наталья Гербулова получила 21-й номер. Далее побегут Валерия Васнецова и Лариса Куклина (номер 50 и 51 соответственно), Полина Шевнина (номер 64), Анастасия Шевченко (номер 67) и Екатерина Носкова (номер 107).

Женская индивидуальная гонка начнётся в 12:30 мск. Чемпионат Европы продлится до 31 января. В программу соревнований также войдут спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.

27 января в 16:15 мск стартует индивидуальная мужская гонка, 29 января в 12:30 мск начнётся женский спринт, в 16:00 – мужской. 30 января в 12:30 стартует женская гонка преследования, в 15:00 – мужская. 31 января в 12:30 начнётся супермикст, в 15:00 – смешанная эстафета.