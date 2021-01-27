Васильев предположил, как выступят Гараничев и Куклина на чемпионате Европы по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал об ожиданиях от выступления Евгения Гараничева и Ларисы Куклиной на чемпионате Европы по биатлону который пройдёт в Душниках-Здруй (Польша) с 27 по 31 января.
«Сложно сказать, получится ли у них перезапустить этот сезон с помощью чемпионата Европы. Участие здесь, а это всё-таки турнир уровнем намного ниже чемпионата мира, позволяет также рассчитывать на медали. Благодаря чистой стрельбе это вполне возможно для Евгения. Тем более что Гараничев на Кубке мира даже 10-м был однажды.
Ларисе прежде всего нужно показать свой результат, на который она натренировалась. Чаще всего спортсмены разных уровней часто в нужный момент не могут сделать самых простых вещей: выступить так, как ты можешь. Не надо показывать чего-то сверхъестественного, зачем это? Не надо прыгать на три головы выше», — цитирует Васильева «Р-Спорт».
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