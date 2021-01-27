Евгений Гараничев первым из россиян стартует в индивидуальной гонке на ЧЕ-2021 в Польше

Сегодня, 27 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Кирилл Стрельцов (24-й), Никита Поршнев (58-й), Карим Халили (63-й), Семён Сучилов (114-й) и Евгений Идинов (137-й).

В состав мужской сборной России на чемпионат Европы также вошёл Даниил Серохвостов. Сегодня в Душниках-Здруй пройдёт и женская индивидуальная гонка (старт — в 12:30 мск).

Чемпионат Европы продлится до 31 января. В программу соревнований также вошли спринты, гонки преследования, супермикст и смешанная эстафета.