Евгений Гараничев первым из россиян стартует в индивидуальной гонке на ЧЕ-2021 в Польше
Сегодня, 27 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Кирилл Стрельцов (24-й), Никита Поршнев (58-й), Карим Халили (63-й), Семён Сучилов (114-й) и Евгений Идинов (137-й).
В состав мужской сборной России на чемпионат Европы также вошёл Даниил Серохвостов. Сегодня в Душниках-Здруй пройдёт и женская индивидуальная гонка (старт — в 12:30 мск).
Чемпионат Европы продлится до 31 января. В программу соревнований также вошли спринты, гонки преследования, супермикст и смешанная эстафета.
А Гараничеву место в сборной? У Евгения есть последний шанс пробиться на чемпионат мира
Чемпионат Европы в Польше определит судьбу не только Гараничева, но и Куклиной.
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