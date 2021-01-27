Коммунист призвал Подчуфарову извиниться перед народом России за «побег» в Словению

Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ольгой Подчуфаровой, которая была вынуждена вернуться в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Конечно, это дело российской сборной, её коллег, брать её назад или нет. Но мы считаем, что надо потребовать от спортсменки публично извиниться перед народом и спортивной общественностью за то, что она хотела перейти в чужое подданство, и за то, что она так подвела команду, убежав в словенскую сборную», — приводит слова политика «Р-Спорт».

Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления, вскоре после чего переехала в Словению.