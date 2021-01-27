Коммунист призвал Подчуфарову извиниться перед народом России за «побег» в Словению

Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ольгой Подчуфаровой, которая была вынуждена вернуться в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.
«Конечно, это дело российской сборной, её коллег, брать её назад или нет. Но мы считаем, что надо потребовать от спортсменки публично извиниться перед народом и спортивной общественностью за то, что она хотела перейти в чужое подданство, и за то, что она так подвела команду, убежав в словенскую сборную», — приводит слова политика «Р-Спорт».
Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления, вскоре после чего переехала в Словению.
- 27 января 2021
-
14:06
-
13:04
-
12:49
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:32
-
09:12
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
00:03
- 26 января 2021
-
23:56
-
22:02
-
21:50
-
20:19
-
19:42
-
18:57
-
18:41
-
18:22
-
15:56
-
14:58
-
13:49
-
13:26
-
11:52
-
11:00
-
10:40
-
10:11
-
09:24
-
08:46
- 25 января 2021
-
23:40
-
22:34
-
21:30
-
20:29
-
20:14