Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

В сборной Швеции объяснили, почему Нильссон не стартовала в индивидуальной гонке на ЧЕ

В сборной Швеции объяснили, почему Нильссон не стартовала в индивидуальной гонке на ЧЕ
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Менеджер сборной Швеции по биатлону Анна-Мария Ууситало прокомментировала отсутствие Стины Нильссон в списке участниц индивидуальной гонки на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам объявила о переходе в биатлон в межсезонье-2020.

«Сегодня у нас могли стартовать шесть человек, а в спринте на старт выйдут семеро. Стина копит силы к спринту», — приводит слова Ууситало SVT.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

Её дебют в биатлоне получился неудачным. В первом старте на Кубке IBU Стина заняла 99-е место. В двух следующих гонках она стала 69-й и 48-й.

Расписание чемпионата Европы по биатлону
Бывший тренер Нильссон: Стина не сломается из-за заголовков, которые её осуждают
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021