В сборной Швеции объяснили, почему Нильссон не стартовала в индивидуальной гонке на ЧЕ

Менеджер сборной Швеции по биатлону Анна-Мария Ууситало прокомментировала отсутствие Стины Нильссон в списке участниц индивидуальной гонки на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам объявила о переходе в биатлон в межсезонье-2020.
«Сегодня у нас могли стартовать шесть человек, а в спринте на старт выйдут семеро. Стина копит силы к спринту», — приводит слова Ууситало SVT.
Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
Её дебют в биатлоне получился неудачным. В первом старте на Кубке IBU Стина заняла 99-е место. В двух следующих гонках она стала 69-й и 48-й.
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