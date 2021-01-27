Владимир Аликин: в чём провинилась Подчуфарова? Не надо быть врагами для своих же

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал ситуацию с возвращением биатлонистки Ольги Подчуфаровой из Словении в Россию.
«В чём она провинилась? Человек решил попробовать там, если здесь ему не давали попасть в команду. Теперь не вышло там, но крест ставить не надо. При выполнении критериев спокойно попадёт в команду. Не надо быть врагами для своих же. Не понимаю, почему была критика со стороны Губерниева и других экспертов. Что теперь делать, осуждать её? Уверен, что никто в команде к ней плохо относиться не будет», — приводит слова Аликина РИА «Новости».
Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.
- 27 января 2021
-
15:39
-
15:33
-
15:06
-
14:58
-
14:06
-
13:04
-
12:49
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:32
-
09:12
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
00:03
- 26 января 2021
-
23:56
-
22:02
-
21:50
-
20:19
-
19:42
-
18:57
-
18:41
-
18:22
-
15:56
-
14:58
-
13:49
-
13:26
-
11:52
-
11:00
-
10:40
-
10:11
-
09:24
-
08:46
- 25 января 2021
-
23:40