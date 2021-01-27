Владимир Аликин: в чём провинилась Подчуфарова? Не надо быть врагами для своих же

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал ситуацию с возвращением биатлонистки Ольги Подчуфаровой из Словении в Россию.

«В чём она провинилась? Человек решил попробовать там, если здесь ему не давали попасть в команду. Теперь не вышло там, но крест ставить не надо. При выполнении критериев спокойно попадёт в команду. Не надо быть врагами для своих же. Не понимаю, почему была критика со стороны Губерниева и других экспертов. Что теперь делать, осуждать её? Уверен, что никто в команде к ней плохо относиться не будет», — приводит слова Аликина РИА «Новости».

Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.