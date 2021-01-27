Чепиков прокомментировал возможное возвращение Подчуфаровой в сборную России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ольгой Подчуфаровой, которая была вынуждена вернуться в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Считаю, что мы должны поддерживать хорошие отношения со всеми спортсменами. Дверь в сборную команды не должна быть закрыта ни для кого, в том числе и для Ольги. Не поддерживаю точку зрения, которая предполагает критику и осуждение. Человек вправе менять ситуацию и точку зрения.

В истории биатлона есть масса примеров, когда спортсмен выступал за одну страну, а потом менял гражданство либо возвращался на родину. Я бы не драматизировал историю с Ольгой. Необходимо сохранять мирное направление в подобных вопросах», — цитирует Чепикова «Р-Спорт».

Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления, вскоре после чего переехала в Словению.