Чепиков прокомментировал возможное возвращение Подчуфаровой в сборную России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Ольгой Подчуфаровой, которая была вынуждена вернуться в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.
«Считаю, что мы должны поддерживать хорошие отношения со всеми спортсменами. Дверь в сборную команды не должна быть закрыта ни для кого, в том числе и для Ольги. Не поддерживаю точку зрения, которая предполагает критику и осуждение. Человек вправе менять ситуацию и точку зрения.
В истории биатлона есть масса примеров, когда спортсмен выступал за одну страну, а потом менял гражданство либо возвращался на родину. Я бы не драматизировал историю с Ольгой. Необходимо сохранять мирное направление в подобных вопросах», — цитирует Чепикова «Р-Спорт».
Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления, вскоре после чего переехала в Словению.
- 27 января 2021
-
17:02
-
16:52
-
16:46
-
16:46
-
16:26
-
16:15
-
16:12
-
16:01
-
15:51
-
15:39
-
15:33
-
15:06
-
14:58
-
14:06
-
13:04
-
12:49
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:32
-
09:12
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
00:03
- 26 января 2021
-
23:56
-
22:02
-
21:50
-
20:19
-
19:42
-
18:57
-
18:41
-
18:22
-
15:56
-
14:58