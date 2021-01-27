Президент ФБУ: мы сами не понимаем, что происходит с Блашко

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступление женской команды на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.
«Неплохо выглядит Пидгрушная, по эстафете было видно, что может бороться ходом. Что касается Вали Семеренко, то в эстафете у неё были проблемы с лыжами, ошиблась при выборе пары. Вита также по чуть-чуть прибавляет.
Большие вопросы к Даше Блашко, которая после Нового года очень сдала, и неизвестно, сможет ли подойти в нормальном состоянии к чемпионату мира. Поэтому я бы не сказал, что мы очень плохо выглядим или, наоборот, суперхорошо. Где-то приблизительно на своём уровне. Посмотрим, как команда подойдёт к чемпионату мира.
Сможет ли Блашко помочь команде на чемпионате мира? Мы сами не понимаем, что с ней происходит. Потому что, когда она начинала выступать, была такая проблема, в прошлом году была, теперь сейчас… Мне кажется, что чем-то это похоже на случай Семёнова. Когда у неё был карантин во время перехода, она себя перегрузила. Она всё время думала только о биатлоне, и на тренировках, и после. Не было психологического восстановления, какой-то обычной жизни. Возможно, это повлияло, нам ещё предстоит разбираться, думать, как выйти из этой ситуации", — цитирует Брынзака Xsport.
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