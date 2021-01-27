«Предателей не принимаем!» Резцова — о возможном возвращении Подчуфаровой в сборную России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Ольгой Подчуфаровой, которая была вынуждена вернуться в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Я не поддерживаю её возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады её возвращению. Предателей не принимаем!

Она не первая и она не последняя из тех, кто уезжает из России. Но ведь приживаются. Есть те же девочки из Беларуси. Но Подчуфарову, видимо, там не приняли.

Также никто не знает, почему она вообще уехала. Оля всё время у меня вызывала вопросы, потому что это человек, который закончил школу с золотой медалью. Однако если послушаешь её интервью, то там как будто два класса образования. Во-вторых, она же ничего не объяснила. Думаю, без особого желания её захотят увидеть в команде», — цитирует Резцову «Спорт-экспресс».

Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления, вскоре после чего переехала в Словению.