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Владимир Королькевич оценил шансы сборной России на чемпионате мира по биатлону

Владимир Королькевич оценил шансы сборной России на чемпионате мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Тренер по биатлону Владимир Королькевич предположил, как выступят ведущие биатлонные сборные на чемпионате мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«Что касается россиян, то больше шансов в контактных гонках и эстафетах как и у мужской, так и у женской команды. Сейчас вернулась в команду спортсменка высокого уровня Таня Акимова. Было видно, что она усилила состав.

Если сравнивать российский состав с другими командами, то нигде больше нет таких четырёх равных спортсменок. В Норвегии, Италии и других сборных есть как явные лидеры, так и спортсменки, которые выпадают из эстафеты и заходят на штрафные круги. Шведская команда потерялась после ярких выступлений в начале сезона. Большой вопрос, как они восстановятся и подойдут к ЧМ.

Женская команда Беларуси также добилась прогресса. Я думаю, что Кривко подтянется функционально, а Сола уже стала стрелять стабильнее. Её было тяжело убедить не спешить на рубеже, стреляя за 20 секунд. Сейчас она начала грамотнее подходить. У белорусской команды в эстафете тоже есть шанс», — цитирует Королькевича News.ru.

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