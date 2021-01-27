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Сборная России по биатлону выступит на ЧМ под флагом СБР и гимном IBU

Российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из соответствующего документа.

Отмечается, что полное название «Союз биатлонистов России» использоваться не будет, только сокращённый вариант RBU (Russian Biathlon Union). В качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

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Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

В общем зачёте сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону лидирует Йоханнес Бё. На его счету 709 очков. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место с 347 очками. У женщин лидирует Марте Рёйселанд, у которой 625 очков. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 18-е место с 276 очками.