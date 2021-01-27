«Вот она, красотка. Всё-таки счастье есть». Куклина показала медаль с чемпионата Европы

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

«Друзья, всем привет. Хочу всех поблагодарить. Большое всем спасибо за поздравления, за веру, кто верит, кто продолжает верить в меня. Мне безумно приятно. Вот она, красотка. Всё-таки счастье есть», — сказала Куклина на видео, опубликованном в её «инстаграме».

Золото в стартовой гонке чемпионата Европы выиграла представительница Польши Моника Хойниш-Старега. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина.

29 января в Душниках-Здруй состоятся спринтерские гонки, 30 января пройдут гонки преследования. 31 января чемпионат Европы завершится супермикстом и смешанной эстафетой.