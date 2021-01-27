Состав сборной России на ЧМ по биатлону согласуют с ВАДА

Список российских биатлонистов, которые будут включены в заявку на чемпионат мира, должен быть согласован со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из соответствующего документа.

Международный союз биатлонистов (IBU) должен предоставить список спортсменов ВАДА. По этой причине Союз биатлонистов России (СБР) обязан составить расширенную заявку команды на турнир.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

В общем зачёте сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону лидирует Йоханнес Бё. На его счету 709 очков. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место с 347 очками. У женщин лидирует Марте Рёйселанд, у которой 625 очков. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 18-е место с 276 очками.