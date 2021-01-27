Анастасия Меркушина — о серебре чемпионата Европы: не расстраиваюсь, что проиграла польке

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.
«Конечно, мне хотелось победить, но я не расстраиваюсь, что проиграла польке. Как говорят, дома и стены помогают. Могу только представить, как здорово побеждать на своей трассе.
Утром ещё думала — бежать или нет. Я недавно простудилась, и до сих пор есть небольшие проблемы со здоровьем. Рада, что вышла на старт, пересилила себя и бежала как можно быстрее. На последнем этапе Кубка IBU у меня были большие проблемы с ходом, поэтому рада, что более-менее справилась с работой на трассе. Очень благодарна всей команде, сервису и тренерам, всем, кто в меня верил. Для меня это действительно большая награда. Даже второе место.
Трасса была непростой, местами была разбита из-за особенностей снега, но условия были приблизительно равными для всех. Было где стараться!
Когда вчера узнала свой стартовый номер, сразу вспомнила индивидуальную гонку в Душниках четыре года назад. Тогда я выходила на старт под таким же номером и финишировала четвёртой! Конечно, после таких новостей я стала увереннее и спокойнее. Мне нравится это место!» — цитирует Меркушину Biathlon.com.ua.
Победу в гонке одержала Моника Хойниш-Старега из Польши. Бронзу завоевала россиянка Лариса Куклина.
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