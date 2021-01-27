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Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону, Халили — 4-й

Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону, Халили — 4-й
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Её победителем стал представитель Латвии Андрей Расторгуев. Второе и третье места на пьедестале почёта заняли норвежцы — Эрленд Бьонтегорд и Эндре Стрёмсхейм. Победитель допустил один промах, призёры добавили к своему результату по две штрафные минуты.

Россиянин Карим Халили, несмотря на точную стрельбу, только четвёртый.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52.04,7 (1 штрафная минута)
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – отставание 1.27,5 (2)
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – +1.41,4 (2)
4. Карим Халили (Россия) – +1.59,7 (0)
12. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.54,4 (3)
14. Никита Поршнев (Россия) – +3.12,6 (2)
27. Евгений Идинов (Россия) — +4.17,2 (3)
34. Евгений Гараничев (Россия) – +5.01,8 (4)
59. Семён Сучилов (Россия) – +6.33,11 (5).

Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
27 января 2021, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Андрей Расторгуев
Латвия
52:04.7
2
Эрленд Бьонтегорд
Норвегия
+1:27.5
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+1:41.4
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