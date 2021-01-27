Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону, Халили — 4-й

На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Её победителем стал представитель Латвии Андрей Расторгуев. Второе и третье места на пьедестале почёта заняли норвежцы — Эрленд Бьонтегорд и Эндре Стрёмсхейм. Победитель допустил один промах, призёры добавили к своему результату по две штрафные минуты.

Россиянин Карим Халили, несмотря на точную стрельбу, только четвёртый.



Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52.04,7 (1 штрафная минута)

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – отставание 1.27,5 (2)

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – +1.41,4 (2)

4. Карим Халили (Россия) – +1.59,7 (0)

12. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.54,4 (3)

14. Никита Поршнев (Россия) – +3.12,6 (2)

27. Евгений Идинов (Россия) — +4.17,2 (3)

34. Евгений Гараничев (Россия) – +5.01,8 (4)

59. Семён Сучилов (Россия) – +6.33,11 (5).