Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону, Халили — 4-й

На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Её победителем стал представитель Латвии Андрей Расторгуев. Второе и третье места на пьедестале почёта заняли норвежцы — Эрленд Бьонтегорд и Эндре Стрёмсхейм. Победитель допустил один промах, призёры добавили к своему результату по две штрафные минуты.
Россиянин Карим Халили, несмотря на точную стрельбу, только четвёртый.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52.04,7 (1 штрафная минута)
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – отставание 1.27,5 (2)
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – +1.41,4 (2)
4. Карим Халили (Россия) – +1.59,7 (0)
12. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.54,4 (3)
14. Никита Поршнев (Россия) – +3.12,6 (2)
27. Евгений Идинов (Россия) — +4.17,2 (3)
34. Евгений Гараничев (Россия) – +5.01,8 (4)
59. Семён Сучилов (Россия) – +6.33,11 (5).
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