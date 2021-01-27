Халили почти 3 минуты уступил Расторгуеву на лыжне в индивидуальной гонке ЧЕ в Польше

Победитель индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй Андрей Расторгуев из Латвии стал самым быстрым на лыжне. Второе время лыжного хода показал немец Йоханнес Кюн, который, прибавив к своему результату 4 штрафные минуты, стал только 15-м в гонке. Третий по скорости на дистанции украинец Артём Прима с тремя промахами стал шестым в гонке.
Самым быстрым из россиян в индивидуальной гонке стал Кирилл Стрельцов, отставший от победителя на 1.12,3. Это девятый ход. Три промаха не позволили Стрельцову подняться выше 12-го места. Карим Халили, с безупречной стрельбой показавший лучший из россиян результат в гонке – 4-е место, ходом был только 35-м, отстав от победителя почти на 3 минуты.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. Лыжный ход
1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 47.22,4.
2. Йоханнес Кюн (Германия) – отставание 19,8.
3. Артём Прима (Украина) — + 24,6…
9. Кирилл Стрельцов (Россия) – +1.12,3…
19. Никита Поршнев (Россия) – +2.07,9…
21. Евгений Гараничев (Россия) – +2.12,4…
25. Евгений Идинов (Россия) — +2.28,1…
35. Карим Халили (Россия) – +2.59,0.
36. Семён Сучилов (Россия) – +3.01,4.
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