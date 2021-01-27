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Губерниев — о решении IBU: я всё равно буду рассказывать миру, что это ребята из России!

Губерниев — о решении IBU: я всё равно буду рассказывать миру, что это ребята из России!
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запрет Международного союза биатлонистов (IBU), исходя из которого российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Название страны будет упоминаться лишь в полном варианте расшифровки аббревиатуры СБР (Russian Biathlon Union).

«Что касается решения IBU, я рассчитывал, что это всё-таки будет „Ветер биатлона из России“. Но мне никто не запретит называть так нашу сборную во время репортажей. Поэтому „ветер биатлона из России“ всегда в моём сердце.

Ну а если на самом деле, то как нас назвали, так и назвали. Будем выступать, бегать, и я буду рассказывать всему миру, а меня слушают везде, что это ребята, представляющие Россию!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Губерниев: вместо гимна России можно было бы «Ветер биатлона» исполнять!
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