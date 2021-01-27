Хованцев — о стартовых гонках чемпионата Европы: результаты плачевные, нет скорости

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил результаты национальной команды в стартовых гонках чемпионата Европы по биатлону.



«Результаты индивидуальных гонок плачевные. У женщин ещё более-менее нормальные: Шевченко с нулём была четвёртой. Для юниорки это хороший результат, по остальным есть вопросы. Главный вопрос, за который нас критиковали, остался: нет скорости.



Стоило ли Гараничеву выступать на чемпионате Европы? Не знаю, чьё решение было отправлять его туда — личного тренера или совместное с тренерами сборной команды. Если на него рассчитывают на чемпионате мира, то лучше было бы готовиться к ЧМ.



Шевченко и Халили выпадают из подготовки к чемпионату мира — у них нет высоты. Душники-Здруй, если не ошибаюсь, находится на высоте около 700 метров. Для того, чтобы стартовать в Поклюке, целесообразно сначала быть на высоте — там высота около 1600 метров. Думаю, Шевченко после чемпионата Европы поедет на юниорский чемпионат мира. Халили желательно сделать перерыв. С его формой понятно уже, что он не тот, каким был даже в прошлом году. У него спад по скорости. В прошлом году мы даже рассматривали его в эстафетную четвёрку. Думаю, сейчас он не рассматривается ни для одной гонки», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.