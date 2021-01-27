Губерниев: если так пойдёт и дальше, Гараничеву будет нечего делать на чемпионате мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты национальной команды в стартовых гонках чемпионата Европы по биатлону.



«По первым гонкам, в главной сборной точно не должно быть Гараничева. Потому что всё это чудовищно. Халили готов лучше всех, но, увы, не в призах опять. Мы сейчас видим, что женская основа в виде Куклиной показывает, что она вправду основа. А если говорить о мужчинах, то наша четвёрка без Гараничева и Стрельцова показала, что она сильнее остальных. Осталось решить, кто у нас будет пятым, шестым и седьмым. У меня есть вопрос: кто? Если так дальше пойдёт, Гараничеву, повторюсь, точно нечего делать на чемпионате мире, ровно как и Стрельцову. У нас должны быть запасные, но у нас нет скамейки у мужчин.



У женщин скамейка есть. Васнецова настреляла, Шевченко хорошо показала себя. Я говорил, кстати, Шашилову, что Шевченко нужно активно подключать, но она на взрослом выступает, а потом ещё и юниорский. Нужно думать, отпустить её на взрослый мир или нет. Всё-таки конкуренция, и пусть лучше попробует ещё на Европе.



Я удручён тем, что нет трансляций. Я бы такие гонки прокомментировал. Международного сигнала нет, к сожалению. Отморозим уши себе, разбомбим все свои биатлонные города, чтобы не дать возможности русским провести что-то в Тюмени или Хантах», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.