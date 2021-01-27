Губерниев: если так пойдёт и дальше, Гараничеву будет нечего делать на чемпионате мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты национальной команды в стартовых гонках чемпионата Европы по биатлону.
«По первым гонкам, в главной сборной точно не должно быть Гараничева. Потому что всё это чудовищно. Халили готов лучше всех, но, увы, не в призах опять. Мы сейчас видим, что женская основа в виде Куклиной показывает, что она вправду основа. А если говорить о мужчинах, то наша четвёрка без Гараничева и Стрельцова показала, что она сильнее остальных. Осталось решить, кто у нас будет пятым, шестым и седьмым. У меня есть вопрос: кто? Если так дальше пойдёт, Гараничеву, повторюсь, точно нечего делать на чемпионате мире, ровно как и Стрельцову. У нас должны быть запасные, но у нас нет скамейки у мужчин.
У женщин скамейка есть. Васнецова настреляла, Шевченко хорошо показала себя. Я говорил, кстати, Шашилову, что Шевченко нужно активно подключать, но она на взрослом выступает, а потом ещё и юниорский. Нужно думать, отпустить её на взрослый мир или нет. Всё-таки конкуренция, и пусть лучше попробует ещё на Европе.
Я удручён тем, что нет трансляций. Я бы такие гонки прокомментировал. Международного сигнала нет, к сожалению. Отморозим уши себе, разбомбим все свои биатлонные города, чтобы не дать возможности русским провести что-то в Тюмени или Хантах», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 января 2021
-
20:26
-
20:10
-
19:52
-
19:14
-
18:50
-
18:21
-
18:04
-
17:14
-
17:02
-
16:52
-
16:46
-
16:46
-
16:26
-
16:15
-
16:12
-
16:01
-
15:51
-
15:39
-
15:33
-
15:06
-
14:58
-
14:06
-
13:04
-
12:49
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:32
-
09:12
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
00:03
- 26 января 2021
-
23:56
-
22:02