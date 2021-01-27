Виктор Майгуров: не вижу проблем в возвращении Подчуфаровой

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал желание 28-летней биатлонистки Ольги Подчуфаровой продолжить спортивную карьеру в России. Напомним, сообщалось, что спортсменке отказали в получении словенского гражданства.



«Насколько мне известно, причиной нынешнего возвращения Подчуфаровой в Россию стало то, что в Словении сменилось правительство. К власти пришла другая партия, и запрос Ольги на предоставление ей гражданства этой страны был отклонён.



Подчуфарова остаётся гражданкой России и в последний раз выступала в соревнованиях под флагом нашей страны. Поэтому я, как президент СБР, не вижу никаких проблем в том, чтобы эти выступления были продолжены. И уж тем более мы не станем этому препятствовать», — цитирует Майгурова «RT на русском».

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