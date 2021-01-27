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Куклина — о серебре ЧЕ: эта медаль вселяет уверенность перед чемпионатом мира

Куклина — о серебре ЧЕ: эта медаль вселяет уверенность перед чемпионатом мира
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, где ей удалось завоевать бронзовую медаль.

«Гонка прошла хорошо, очень рада, что мне удалось хорошо отработать на огневом рубеже. И уж точно эта медаль вселяет некоторую уверенность перед чемпионатом мира, ведь на ЧЕ я приехала для того, чтобы квалифицироваться на главное событие года», — цитирует Куклину пресс-служба Кубка IBU на своей странице в «Твиттере».

Победу в гонке одержала полька Моника Хойниш-Старега, второе место заняла украинка Анастасия Меркушина. Четвёртой стала ещё одна представительница России — Анастасия Шевченко.

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