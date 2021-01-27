Ярошенко: не считаю Подчуфарову предательницей и не думаю, что она стала русофобкой

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал возвращение биатлонистки Ольги Подчуфаровой из Словении в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.



«Не считаю её предательницей. Единственное, в свое время она делала жёсткие заявления относительно спорта в России, но, опять же, если она так говорила, на то были основания. Никакой неприязни быть не должно.



Мне, например, будет очень интересно последить за ней как за спортсменкой. Не вижу ничего плохого, если она окажется в сборной.



А чем спортсмен отличается от чиновника, у которого дети живут за границей? Все хотят найти какую-то выгоду в жизни. У спортсмена век короче… Причём она же продолжала оставаться гражданкой РФ.



Не думаю, что она стала русофобкой до корней волос. В любом случае большинство друзей и родственников осталось здесь, поэтому осуждать её за решение не стоит», — цитирует Ярошенко «Р-Спорт».