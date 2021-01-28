Евгения Павлова: будьте счастливы

Российская биатлонистка Евгения Павлова опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка запечатлена с букетом роз.

«Будьте счастливы», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Павловой.

Один из подписчиков поинтересовался, кто подарил спортсменке букет.

«Скажи по секрету, я никому не скажу. Кто?» — написал он в комментариях.

Вот что написали другие подписчики.

«Женя, ты умница. У тебя всё получится. Мы в тебя верим. Успехов тебе на ЧМ».

«Береги себя в жизни, Женечка! Но не на трассе!»

«У вас бы с Елисеевым была классная пара...»

«Женька вся в цветах. Аж расцвела».

«Евгения! Верим и любим и ждём от тебя побед на ЧМ! Главное, ты в себя верь — и всё получится!»