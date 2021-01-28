Евгения Павлова: будьте счастливы
Российская биатлонистка Евгения Павлова опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка запечатлена с букетом роз.
«Будьте счастливы», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Павловой.
Один из подписчиков поинтересовался, кто подарил спортсменке букет.
«Скажи по секрету, я никому не скажу. Кто?» — написал он в комментариях.
Вот что написали другие подписчики.
«Женя, ты умница. У тебя всё получится. Мы в тебя верим. Успехов тебе на ЧМ».
«Береги себя в жизни, Женечка! Но не на трассе!»
«У вас бы с Елисеевым была классная пара...»
«Женька вся в цветах. Аж расцвела».
«Евгения! Верим и любим и ждём от тебя побед на ЧМ! Главное, ты в себя верь — и всё получится!»
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