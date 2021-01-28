Плицев выиграл спринт на этапе Кубка России в Красноярске

В Красноярске на седьмом этапе Кубка России по биатлону состоялся мужской спринт. Гонку на 10 км выиграл Виктор Плицев, который преодолел дистанцию за 27 минут 36,4 секунды. Победитель не допустил ни одного промаха.



Вторым стал Роман Сурнев из Ульяновской области. Допустив один промах, он отстал от победителя на 29,9 секунды. Тройку лучших с одним промахом замкнул Видим Филимонов.



Биатлон. Кубок России. Седьмой этап. Красноярск

Спринт. 10 км. Мужчины



1. Виктор Плицев (Республика Удмуртия) — 27.36,4 (0)

2. Роман Сурнев (Ульяновская область) — +29,9 (1)

3. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) — +36,7 (1)

4. Василий Томшин (Санкт-Петербург) — +37,5 (0)…

8. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — +1.04,7 (2)…

25. Александр Поварницын (Республика Удмуртия) — +2.28,2 (4)…

31. Иван Томилов (ХМАО-Югра) — +3.16,5 (2).