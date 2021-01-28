Каплина выиграла спринт на седьмом этапе Кубка России, Сливко стала четвёртой
В Новосибирске на седьмом этапе Кубка России по биатлону состоялся женский спринт. Гонку на 7,5 км выиграла Елизавета Каплина из ХМАО-Югры, которая преодолела дистанцию за 22 минуты 21,2 секунды. Победительница не допустила ни одного промаха.
Второй стала Анастасия Егорова из Мурманской области. Допустив один промах, она отстала от победительницы на 1 минуту и 2,4 секунды. Тройку лучших замкнула Анна Никулина, представляющая Новосибирскую область.
Биатлон. Кубок России. Седьмой этап. Новосибирск
Спринт. 7,5 км. Женщины
1. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — 22.21,2 (0 промахов)
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +1.02,4 (1)
3. Анна Никулина (Новосибирская область) — +1.10,1 (0)
4. Виктория Сливко (Тюменская область) — +1.13,1 (1).
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