Коновалов: у Шевченко были слёзы на глазах после индивидуальной гонки

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал выступление Анастасии Шевченко, которая заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону. Спортсменка не допустила ни единого промаха.

«Настя провела великолепную гонку. Давайте не забывать, что она ещё юниорка. Отстрелять на ноль в индивидуальной гонке дорогого стоит. Она в очередной раз доказала, что у неё очень большой потенциал.

Четвёртое место – обидно, конечно. И врач нашей сборной, который первым встречает спортсменов на финише, видит их, слышит первые слова, сказал мне, что у Насти были слёзы на глазах. Я думаю, что от радости, поскольку она в сложнейшей гонке не допустила ни одного промаха. Но эти слёзы радости с маленькой горчинкой», — приводит слова Коновалова пресс-служба Союза биатлонистов России.