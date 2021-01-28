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Комиссия IBU полагает, что Россия оплачивала услуги проституток для Андерса Бессеберга

Комиссия IBU полагает, что Россия оплачивала услуги проституток для Андерса Бессеберга
Биатлон / Кубок мира 0
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Комиссия Международного союза биатлонистов опубликовала подробности расследования по делу бывшего главы IBU Андерса Бессеберга, который был признан виновным в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«Доказательства говорят о том, что Андерс Бессебрг постоянно занимался протекцией российских интересов во всём, что делал. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта», — говорится в отчёте комиссии, опубликованном на официальном сайте организации.

Бессеберг обвинён в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия предполагает, что бывший глава IBU пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России.

Бессеберг подтвердил контакт с проституткой в Москве в период с 2010 по 2014 год, но заявил, что не знает, кто оплачивал её услуги. Ещё один эпизод был зафиксирован в Ханты-Мансийске в 2016 году.

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