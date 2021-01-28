«Эти обвинения вызывают отвращение». В ВАДА отреагировали на отчёт IBU по делу Бессеберга

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька отреагировал на отчёт Комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), в котором бывший глава организации Андерс Бессеберг был признан виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.



«Информация, собранная независимым Департаментом разведки и расследований ВАДА, дала начальный импульс этому расследованию, и наши следователи поддерживали тесную связь как с правоохранительными органами Австрии и Норвегии, так и с Комиссией по внешней проверке IBU. Мы рады, что наша работа помогла комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в заключительной части этого дела.



Перед нами ещё один успех следственной группы ВАДА и его политики сотрудничества с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами, которые являются приверженцами спорта без допинга. Это ещё раз показывает, что ВАДА будет действовать без страха и делать правильные вещи ради очищения спорта.



Обвинения, содержащиеся в этом отчёте, вызывают отвращение у всех, кто заботится о спортивной честности. Следует отдать должное и IBU, что после этого скандала он предпринял значительные шаги для повышения целостности своей антидопинговой программы», — цитирует Баньку официальный сайт ВАДА.

Комиссия IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов