«Она была поклонницей биатлона». Бессеберг сообщил о своих сексуальных контактах в России

Бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг в ходе допроса прокомментировал обвинения в использовании услуг проституток, оплаченных российской стороной.

«Бессеберг признался полиции, что воспользовался услугами проститутки один раз в период с 2010 по 2014 год в Москве. Бессеберг сказал, что не знает, кто оплатил её услуги. Он полагает, что её прислал кто-то из оргкомитета.

Бессеберг подтвердил полиции, что у него возникли дружеские отношения с женщиной, включавшие сексуальный контакт. Они встретились в марте 2016 года на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. По его словам, женщина рассказала, что является бывшей танцовщицей из ночного клуба и большой поклонницей биатлона", — говорится в отчёте комиссии IBU.

Бывший глава IBU также признал, что ещё один половой акт у него случился с женщиной на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году. По словам Андерса, он ей не платил и по-английски она не говорила.