Адвокат Бессеберга отреагировал на обвинения в адрес Андерса в сокрытии допинга у россиян

Бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг отказался комментировать отчёт комиссии IBU, в котором описывается его причастность к сокрытию положительных допинг-проб российских биатлонистов. Бессеберг направил журналистов к его адвокату Норберту Вессу.

«Я хочу подчеркнуть, что полицейское расследование ещё продолжается. Никаких официальных обвинений предъявлено не было. Бессеберг отрицает все обвинения, которые идут со стороны руководства и комиссии IBU.

Это неправда, что Бессеберг всегда принимал сторону России. Этому нет доказательств. Он известен как непримиримый противник допинга, который всегда выступал за расследования допинговых дел, вне зависимости от национальности подозреваемых", — приводит слова Весса NRK.

В отчёте комиссии IBU предполагается, что российская сторона давала взятки Бессебергу, делала ему дорогие подарки и оплачивала услуги проституток. При этом конкретных доказательств у комиссии нет.