Губерниев оценил решение IBU, признавшего Бессеберга виновным в сокрытии допинга у россиян

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая определила, что бывший президент организации Андерс Бессеберг причастен к сокрытию допинг-проб у российских спортсменов.
«Сначала ничего не нашли, теперь вроде как нашли. Нужно добиться более подробной информации. Хочется просто понять: это когда было? Ничего нового нам не сообщили. Понятное дело, что у нас были проблемы в биатлоне, в том числе и с допингом. Наверняка были и варианты сокрытия. Сейчас хочется больше понять, расскажите, ребят. То есть сейчас под это дело опять всех туда привлекут? Есть какие-то случаи, допустим, но практика с приглашением или неприглашением россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане показывает, что вместе с водой выплеснули всех. Всех под одну гребёнку. Хочется понять, будет ли вот этот момент коллективной ответственности. Пароли и явки покажите, может, мы вообще с этим всем согласимся или не согласимся.
Я вот вчера просил объяснений от Шубенкова, он то ли объяснил, то ли нет. Так и здесь. Пока что больше тумана, и хочется понять, в чём там реальная проблема», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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