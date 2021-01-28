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Глава федерации биатлона Норвегии прокомментировал обвинения в адрес Бессеберга

Глава федерации биатлона Норвегии прокомментировал обвинения в адрес Бессеберга
Биатлон / Кубок мира 0
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Президент Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен отреагировал на обвинения в адрес бывшего главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«В первую очередь мы потрясены содержанием отчёта. Он включает сокрытие систематического применения допинга россиянами и продолжительное неэтичное поведение со стороны руководства IBU. Мы категорически дистанцируемся от этого.

Выводы комиссии не должны быть поняты неправильно. Мы под впечатлением от огромной работы, проделанной в данном деле. Надеемся, это сделает вклад в прозрачность и ещё более строгий режим антидопинговой работы в спорте", — цитирует Хортена NRK.

В отчёте комиссии IBU предполагается, что российская сторона давала взятки Бессебергу, делала ему дорогие подарки и оплачивала услуги проституток.

Комиссия IBU полагает, что Россия оплачивала услуги проституток для Андерса Бессеберга
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