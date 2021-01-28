Глава федерации биатлона Норвегии прокомментировал обвинения в адрес Бессеберга

Президент Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен отреагировал на обвинения в адрес бывшего главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб россиян.
«В первую очередь мы потрясены содержанием отчёта. Он включает сокрытие систематического применения допинга россиянами и продолжительное неэтичное поведение со стороны руководства IBU. Мы категорически дистанцируемся от этого.
Выводы комиссии не должны быть поняты неправильно. Мы под впечатлением от огромной работы, проделанной в данном деле. Надеемся, это сделает вклад в прозрачность и ещё более строгий режим антидопинговой работы в спорте", — цитирует Хортена NRK.
В отчёте комиссии IBU предполагается, что российская сторона давала взятки Бессебергу, делала ему дорогие подарки и оплачивала услуги проституток.
- 28 января 2021
-
14:26
-
14:24
-
13:41
-
13:21
-
13:13
-
12:55
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:20
-
11:11
-
10:52
-
10:33
-
10:29
-
09:23
-
09:09
-
08:58
-
00:32
- 27 января 2021
-
23:25
-
22:43
-
21:52
-
20:26
-
20:10
-
19:52
-
19:14
-
18:50
-
18:21
-
18:04
-
17:14
-
17:02
-
16:52
-
16:46