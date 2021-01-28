Бывший генеральный секретарь IBU рассказала, как Александр Тихонов пытался её подкупить

Бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш рассказала, как экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов пытался подкупить её для закрытия допинговых дел в отношении Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.
«Тихонов однажды пытался подкупить меня. Если точнее, в период 2008-2009 годов на тот момент первый вице-президент Александр Тихонов предложил мне коробку с драгоценностями, чтобы мы не вели расследование по допинговым делам россиян. Этот инцидент случился в зоне отдыха IBU в Зальцбурге. Он поставил коробку на стол и заявил, что в ней драгоценности, а допинговые дела не так важны. Однако он не открывал коробку, так что я не знаю, что на самом деле в ней было.
Однако в любом случае это была попытка подкупа. Вместе с ним был человек, который переводил его слова с русского на немецкий.
Я сразу же сообщила об этом по телефону президенту Андерсу Бессебергу. Он постарался уладить ситуацию, и никаких последствий для Тихонова не последовало. На совете IBU это также не рассматривали", — приводятся слова Рёш в отчёте комиссии IBU.
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