Ветле Шоста Кристиансен: IBU работал крайне плохо, когда дело касалось допинга у русских

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на публикацию отчёта комиссии IBU, в котором бывший глава организации Андерс Бессеберг был уличён в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. В частности, в документе говорится, что российская сторона оплачивала Бессебергу поездки на охоту.

«Они сделали пугающие открытия. Кажется, IBU работал крайне плохо, когда дело касалось систематических допинговых нарушений русскими.

Больше всего от этого страдаем мы, спортсмены. Мы — единственные, кому приходится бороться с мошенниками. Чертовски приятно стараться победить тех, кто жульничает.

Мы давно знали об этих поездках Бессеберга на охоту. Его любовь к охоте не стала сюрпризом, но я удивлён тем, как всё происходило. Такие приёмы использовались, чтобы он молчал. Странно, что он так вляпался. Мне не кажется это прямой коррупцией. Может быть, это норвежская наивность", — цитирует Кристиансена NRK.