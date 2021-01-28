Васильев — об отчёте IBU: ущербные и несчастные люди, придумали бы что-то новенькое

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал отчёт комиссии IBU, в котором описывается причастность бывшего главы организации Андерса Бессеберга к сокрытию положительных допинг-проб российских биатлонистов.



«Все эти «добрые» люди вроде Тейлора и все подобные живут ненавистью и злобой ко всему окружающему и прежде всего ко всему, что связано с Россией. Ничего хорошего ждать не приходилось. Просто я считаю, что если у них есть стопроцентные доказательства, тогда надо идти в суд и судить. А голословные заявления – ничтожны. Мы все уже привыкли к тому, что в адрес России процентов на 80 – это ложь. И только процентов 20 – правда. Я бы даже сказал — 90 на 10 соотношение. Поэтому это очередная провокация, по которой прямых доказательств пока ещё не предъявлено. Это пока только слова. Посмотрим, какие будут предъявлены доказательства.



Там были ещё сказаны слова по поводу раннего завершения карьеры. Но тогда в этот список они должны приплести Нойнер, Коукалову, Дальмайер. Поэтому там всё белыми нитками шито. И все понимают прекрасно, почему они резко на взлёте всё позаканчивали сразу же. Для профессионалов во всяком случае это всё понятно. Если они их туда не приплетут, тогда всё понятно. Нам и так понятно, что они ангажированы, что это заказ на Россию. Пытаются Россию просто уничтожить, области спорта в данном случае. По всем фронтам пытаются нас уничтожить. В данном случае взялись за область спорта очень тесно и плотно. Потому что это наиболее чувствительная сфера. И у нас люди очень болеют за спорт.



Такие новости всегда появляются перед чемпионатом мира. И в прошлом году так было, и до этого. Они буквально за неделю-две до чемпионата мира объявляют эту новость. Могли бы что-нибудь новенькое придумать, но вот не могут. Потому что живут люди злостью. Это ущербные люди, несчастные люди. У них ничего в жизни позитивного нет. Они только ищут в других людях негатив, а это говорит о том, что они сами сплошь в негативе. «Люди со знаком минус» — я бы так их охарактеризовал. Несчастные люди, их жалеть надо», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

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