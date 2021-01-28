Комиссия IBU заподозрила применение допинга россиянами, на которых не завели дела

Комиссия Международного союза биатлонистов заявила об обнаружении доказательств потенциального применения допинга российскими биатлонистами, в отношении которых в настоящий момент не открыты дела.
«Комиссия также выявила дальнейшие свидетельства применения допинга российскими биатлонистами помимо тех случаев, которые к настоящему моменту рассмотрены IBU или BIU (Biathlon Integrity Unit, независимый орган по борьбе с допингом. — Прим. «Чемпионата»). Это включает в себя доказательства потенциального применения кровяного допинга, а также попытки скрыть применение кровяного допинга, в том числе некорректное ведение подробностей тестирования в систему ADAMS, пропуск тестов и раннее завершение карьеры с последующим возвращением», — отмечается в отчёте Комиссии IBU.
Также сказано, что дальнейшим разбирательством подобных случаев займётся BIU.
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